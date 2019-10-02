أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلاً بمشاركة "خواي مونتويا" بالأوبرا.. السبت

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني خلال موسمه الـ61، سلسلة حلقات تحت عنوان "أعظم السيمفونيات"، يبدأ أولها بحفل يحييه بقيادة المايسترو الكولومبي "خواي مونتويا"، ومشاركة عازف البيانو العالمي، وائل فاروق، وذلك في الثامنة مساءً السبت المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية، من بينها: "كونشيرتو البيانو" والأوركسترا لـ"سيرجي رحمانينوف"، السيمفونية السابعة لـ"ديفورجاك" وافتتاحية إيزيس وأوزوريس للموسيقار المصرى عزيز الشوان".

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث هذا الموسم 2019 - 2020 سلسلة حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى لإلقاء الضوء على أحد أهم ألوان الفنون الجادة.

ومن المعروف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي "فرانز ليتشاور"، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر، كما يقوم بتشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والسوليست والقادة، ونظم عددًا من المهرجانات الناجحة، من بينها اتجاهات عربية بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين إلى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الأوركسترا، وتوالى عليه العديد من القادة العالميين، كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.