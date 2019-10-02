جونسون يدعو المفوضية الأوروبية لقبول مقترحاته بشأن الحدود مع أيرلندا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لقبول مقترحاته بشأن أوضاع الحدود بين بلاده وأيرلندا في ظل أي اتفاق حول "بريكست".

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن جونسون قوله "تعامل أسلافنا مع مشكلات أكثر صعوبة، نحن بالتأكيد نستطيع حل هذا الأمر"، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريسكت".

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء البريطاني تحدث حول مقترحاتٍ بشأن إبدال "شبكة الأمان" بإجراءات يمكن أن تجنب مسألة اللجوء إلى نقاط التفتيش الجمركية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه بمجرد استقبال مقترحات من الجانب البريطاني فسيتم النظر فيها بموضوعية وفي ضوء المعايير المعروفة.