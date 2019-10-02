"فستان فرح" يشارك في 4 مهرجانات

"فستان فرح" يتحدث عن حلم فتاة بسيطة بأن تصبح عروسة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها بعض البلدان العربية، ما أدى ذلك إلى تأخر وإضراب بعض الشباب عن الزواج، وكيف يمكن لهذه الفتاة أن تتحدى كل هذه الصعاب والعقبات وتتمسك بتحقيق حلمها.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار جيهان إسماعيل بالاشتراك مع غادة المصري، ويشارك في بطولته نورا الفولي ومجموعة من الوجوه الشبابية، منهم يسرا شهدي ونورا جمال ومدير التصوير باسم سعد الدين وإخراج جيهان إسماعيل تحت إشراف المخرج الكبير علي بدرخان.

يشارك فيلم "فستان فرح" في مسابقات مهرجان المرأة الدولي بتونس تحت شعار «بعيونهن» الشهر المقبل، كما يمثل مصر في مهرجان "إيراتو" السينمائي لحقوق الإنسان بليبيا.وقالت المخرجة جيهان إسماعيل- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفيلم تم اختياره أيضًا للمشاركة في مهرجان "الكاف" بمسابقة "كلمات نساء" بتونس، كما سيشارك في مهرجان "أولاد تايمة" بالمغرب، مشيرة إلى أن الفيلم سبق أن شارك في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.وأعربت جيهان عن سعادتها بمشاركة فيلمها في كل هذه المهرجانات الدولية، خاصة أن هذه المهرجانات تسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع والوطن العربي، معربة عن أملها في معالجة جميع قضايا المرأة في أعمالها المقبلة، وأن فيلمها المقبل سيكون بعنوان "حرب حواء" من بطولة الممثلة التونسية الواعدة أميرة الشريف.