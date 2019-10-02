محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعًا لتوصيل الكهرباء بأبوزنيمة

افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، مشروع تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية "الرملة" بـ"أبوزنيمة" بتكلفه 77 مليون جنيه؛ لخدمة 15 تجمعًا بدويًا تابعًا لمدينة "أبوزنيمة".

وقال المحافظ- خلال الافتتاح- إنه يوم تاريخي لتوفير كهرباء تعمل لمده 24 ساعة بطاقة نظيفة بدلًا من استخدام الديزل، موجهًا الشكر لجهاز التعمير لاهتمامهم بأبناء سيناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ويهدف المشروع لتطوير الموزع الرئيسي بمدينة "أبورديس" من 14 خلية إلى 22، ورفع القدرة الاستيعابية لمدينة أبوزنيمة من 3 إلى 12 ميجاوات وتوفير التيار الكهربائي الدائم لجميع تجمعات قرية الرملة إلى 25 تجمعًا.. ما بين أعمال تمت وأعمال مقترحة وأخرى مستهدفة مع توفير مصدر دائم ونظيف وقريب من المحاجر والورش والمزارع بالقرية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح رئيس الجهاز المركزي للتعمير المهندس محمود نصار، ومفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة محمود عيسى، ورئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء المهندس محسن سعيد حامد، ورؤساء مدن أبوزنيمة وأبورديس وراس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.