ألمانيا تزيد من مساعداتها لإدلب بعد تفاقم الوضع الإنسانى

ارتفعت قيمة المساعدات الألمانية المقدمة إلى محافظة إدلب والموجهة خصيصًا لدعم احتياجات النازحين وقاطني هذه المنطقة التي تشهد مواجهات مسلحة بين تنظيمات المعارضة المسلحة وبين جيش النظام والقوات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية- في بيان لها اليوم- إن الهجوم الذي تشنه قوات بشار الأسد المدعومة بغارات جوية روسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.. مشيرة إلى أن مقترحًا ألمانيًا تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر الماضي أخفق في تطبيق هدنة في إدلب؛ وذلك بسبب معارضة روسيا.

وقدمت ألمانيا العام الماضي 37 مليون يورو لمحافظة إدلب؛ من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين الداخلين وساكني المنطقة.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة تسببت المعارك بنزوح أكثر من نصف مليون شخص منذ بدء الهجوم الشاسع الذي أعلنته دمشق شهر أبريل 2019.

جدير بالذكر أن لألمانيا في إدلب، التي يقطنها حوالي 3 ملايين نسمة، مشاريع في قطاعات الصحة وإمداد المياه وملاجئ الإيواء والبضائع الإغاثية كما تدعم منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية.. وقد تفاقمت خطورة الوضع في المحافظة بعد استهداف مستشفيات وبنى تحتية مهمة منها مستشفى تموله برلين.