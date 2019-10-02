محافظ قنا ووفد البنك الدولى يبحثان برنامج تنمية الصعيد

بحث محافظ قنا عبدالحميد الهجان، اليوم الأربعاء مع وفد البنك الدولي، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، سبل تقييم منتصف المدة لأعمال البرنامج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، وسكرتير عام المحافظة كمال شلبي، وفريق عمل وحدة التنفيذ المحلية.

وقال المحافظ إنه تمت مناقشة أهداف ونطاق عملية المراجعة والتقييم، وتبادل الملاحظات حول عملية التخطيط، ومؤشرات تقييم الأداء السنوي، ومؤشرات الحد الأدنى من الصرف، وأهم المقترحات والتوصيات بشأن التحسينات والتحديات وكيفية التصدي لها.. مشيرًا لأهمية مشروعات التنمية الاقتصادية التي يدعمها البرنامج سواء من خلال التكتلات التنافسية أو من خلال تطوير المناطق الصناعية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق لمناقشة الإطار المؤسسي للبرنامج، ودور المجلس الاقتصادي والمكتب التنسيقي، ومنتديات التنمية المحلية، ووحدات التنفيذ المحلية وأدوارها، والعلاقة مع جهات التنفيذ والمراكز والجامعة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والعلاقات المؤسسية مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

وأشار إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية والتكتلات، ومدى نجاح التنسيق في التخطيط بين ما يجب القيام به داخل المنطقة وخارجها، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، مع النظر في إمكانية دمج قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى لتنمية التكتلات الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير البرنامج إنه تم خلال اللقاء مناقشة الإطار المؤسسي والتخطيطي والتشاركي للبرنامج وتبادل الآراء حول مستقبل هذه الأطر وما هي النقاط التي يجب أن يعكسها تقييم منتصف المدة في هذا الشأن، وتناول اللقاء بالتفصيل تقييم أنشطة التخطيط التشاركي والمنظومة المطورة للتخطيط المحلي والترتيبات المؤسسية الحالية للبرنامج.