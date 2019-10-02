السيسي يفتتح معرض "تراثنا" ويوجه بزيادة الدعم المالي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس التقى أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، وشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة، ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين.



كما شجعهم على رفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم، لتكون مشروعاتهم من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.



وبحسب البيان؛ استمع الرئيس لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر او خارجها، ووجه بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.



ويعد معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي ٥٠٠ عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب علي تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.