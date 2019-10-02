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"المياه والصرف": نجحنا فى تخفيض الاستهلاك اليومى للمواطن

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال اللواء مهندس حسن عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، إن معدل النجاح الحقيقي للشركة يعتمد على طرق تقليل الأعباء عن المواطنين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، عن خفض الاستهلاك اليومى للمواطن عن طريق تبنى الأخير ثقافة ترشيد المياه، لافتًا إلى أن تكلفة العداد العادى 600 جنيه، أما العداد بالكارت الذكي فيبلغ 1400 جنيه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، أن الشركة طرحت فكرة التقديم على عداد منفصل عن طريق مراكز خدمة العملاء والتى أحدثت طفرة مؤخرا لسرعة تلبية خدمات المواطن، لافتا إلى أن استهلاك العداد المنفصل هو الفعلى عن طريق ترشيد ثقافة المياه.

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