إخلاء سبيل 4 متهمين بإحياء "أولتراس أهلاوى"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، إخلاء سبيل 4 متهمين من مشجعى النادي الأهلي، على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس الأهلي.



ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.