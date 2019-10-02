صحفية إيطالية تحرج وزير الخارجية الأمريكية بهدية غريبة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة إهداء مراسلة البرنامج الإيطالى الساخر "أليتشي مارتينيلي" قطعة من جبنة "البارميزان" إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء لقائه نظيره الإيطالى جوزيبي كونتي.



وقالت المراسلة الإيطالية: إن هذه الهدية رمز لقلق إيطاليا من سياسة واشنطن التي قد تهدد الكثير من منتجي الأغذية الإيطاليين.



يذكر أن السلطات الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية، الأمر الذي يثير قلق إيطاليا التي تعتبر أن هذه الخطة قد تلحق الضرر بمنتجى الأغذية المحليين.



