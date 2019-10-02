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مصر

"التخطيط": اتجاه لزيادة مخصصات "حياة كريمة"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تعتزم تعزيز مخصصات مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع كل الجهات المصرفية والخاصة والأهلية، حيث سيشارك في التمويل عدد من البنوك ومؤسسة بيت الزكاة، لافتة إلى أن الحكومة استهدفت بشكل مبدئى توفير 6.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى المناطق الأكثر احتياجًا، لرفع مستوى معيشة مواطنيها.

وأضافت الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة يأتى تأكيدًا على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا يتصدر أولويات الحكومة والقيادة السياسية، والتي ضاعفت مخصصاتها فى الخطة الاستثمارية للعام الحالى إلى 6.3 مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يجتمع بصفة دورية مرتين شهريًا بالمجموعة الوزارية المعنية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، كان آخرها اجتماع الإثنين الماضى لمتابعة خطة التنفيذ بالمناطق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وحجم الاستثمارات وتوزيعها على المحافظات والمناطق المستهدفة، ومدى حاجتها لتعزيزات إضافية.

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