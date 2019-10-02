للعام الخامس.. 10 رؤساء لجان يستمرون فى مناصبهم بالبرلمان

أسفرت الانتخابات الخاصة باللجان النوعية لمجلس النواب، عن استمرار بعض رؤساء اللجان في مناصبهم للعام الخامس على التوالي، وهم اللواء كمال عامر للدفاع والأمن القومي، المهندس أحمد السجيني للإدارة المحلية، عبدالهادي القصبي للتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة، همام العادلي للاقتراحات والشكاوي.



كما تقرر استمرار أسامة العبد للشئون الدينية والأوقاف، أسامة هيكل للثقافة والإعلام والآثار، جبالي المراغي للقوى العاملة، حسين عيسى بلجنة الخطة والموازنة، والنائب طلعت السويدي للجنة الطاقة والبيئة، محمد فرج عامر بمنصب رئيس لجنة لمدة 5 سنوات منها 3 بالشباب والرياضة و2 بالصناعة.



وبذلك يكون هناك 10 رؤساء للجان أخذوا العلامة الكاملة واستكملوا جميع أداور الانعقاد الخمسة كرؤساء للجان.