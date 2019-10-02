حرمان السيدات من رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان

أسفرت انتخابات اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس والأخير، عن عدم تولى أى عنصر نسائى رئاسة أى من اللجان النوعية، خاصة بعد إزاحة سحر طلعت مصطفى، ومن قبلها مى البطران.



وانتهت اللجان النوعية من إجراء انتخابات هيئة المكتب لكل لجنة على حده، وسيتم إعلان الكشوف النهائية بالنتائج بعد قليل.



