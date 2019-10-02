مفتى الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الدولة

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، الدكتور شوقي علّام، مفتي الديار المصرية، بقصر الأميرة فوقية، مقر مجلس الدولة، لتقديم التعاهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي باختياره رئيسًا لمجلس الدولة، بحضور اللقاء المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين الم للمجلس.



وأعرب مفتى الديار المصرية عن تقديره لمجلس الدولة ودوره المهم في سبيل منح الحقوق والحريات للمواطنين، وإرساء قيم الحق والعدل فى ربوع مصر، مما يعود بالاستقرار على أرجاء الوطن.



وأكد "حسام الدين" أهمية دور دار الإفتاء المصرية كونها في طليعة المؤسسات الإسلامية التى أنشئت في عام 1895م 1313هـ، التى تعمل وفقًا لمنهج الإسلام الحنيف، سواء فى المهام الدينية والفتاوى باللغات المختلفة والرد على الشبهات الواردة على الإسلام أو المهام القانونية بتقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة، فضلًا عن تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، ودورها التاريخي والحضاري فى كشف أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، فرسالة الإسلام للعالمين تتمثل فى الرحمة التى تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد.