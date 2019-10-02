للمرة الأولى.. جنات تظهر مع ابنتها (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:54 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة المغربية جنات، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو رفقة ابنتها "جنات"، وذلك للمرة الأولى.
وظهرت "جنات" في الفيديو، وهي تغني "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة، معلقة عليه قائلة: "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية جنات، كان تتر مسلسل "كارمن" الذي تم عرضه في فبراير الماضي، وهو أغنية حملت اسم "لسه هتحلى"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل. اضغط
وظهرت "جنات" في الفيديو، وهي تغني "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة، معلقة عليه قائلة: "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية جنات، كان تتر مسلسل "كارمن" الذي تم عرضه في فبراير الماضي، وهو أغنية حملت اسم "لسه هتحلى"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل. اضغط