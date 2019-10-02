باكستان تستدعى نائب السفير الهندى

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي فى إسلام آباد، اليوم الأربعاء، وذلك لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الذي وقع أمس من جانب القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أن مدير عام شئون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازى على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003".



وأدان المسئول الباكستانى إطلاق النار قائلًا:" إن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان".



وأدى إطلاق النار من القوات الهندية الذي وقع أمس إلى مقتل امرأة باكستانية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.