بث مباشر.. احتفالات دير القديسة دميانة بالذكرى السنوية لرحيل الأنبا بيشوى

نشر دير القديسة دميانة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رابطًا للبث المباشر لاحتفالات الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس.



وترأس الاحتفالات الأنبا ماركوس، خليفة الأنبا بيشوي في رئاسة دير القديسة دميانة إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عامًا قبطيًا جديدًا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد فى يوم 25 من نوفمبر المقبل.