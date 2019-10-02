البرلمان الرومانى يصوت على سحب الثقة من الحكومة السبت

أعلن البرلمان الرومانى، اليوم الأربعاء، عن إجراء اقتراع لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دونسيلا السبت المقبل.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن أحزاب المعارضة انتقدت القرار، قائلة إن تحديد الموعد فى الأسبوع المقبل يهدف إلى عرقلة القرار.



وتقود دونسيلا حكومة أقلية منذ أغسطس الماضى عندما انسحب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من الائتلاف الحاكم مع حزبها الديمقراطي الاجتماعي.

