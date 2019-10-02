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عالم

رئيس تونس يستعرض آخر استعدادات هيئة الانتخابات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
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استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، آخر استعدادات الهيئة لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن الناصر أكد، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين والتونسيات في هذا الاستحقاق المهم، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء مستجدات مسار الانتخابات الرئاسية المبكرة، في ضوء الإعلان الرسمي اليوم على النتائج النهائية للجولة الأولى وتفاصيل الجولة الثانية، فيما جدد رئيس الدولة دعوته لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ودعا الناصر في هذا الإطار كلًا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للتباحث مساء اليوم حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في تونس وضمان عدم المساس بمصداقية العملية الانتخابية.

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