المترو: حملات تفتيش على المحطات لضبط المخالفين

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بمتابعة كل المخالفات التي يقوم بها المواطنون داخل المرفق، وذلك للحد منها بصور نهائية وعدم تجاوز أحد في حق المرفق.



وأوضحت الشركة أن ضبط المخالفين داخل المرفق سوف يسهم بالضرورة في التصدي لتلك المخالفات وحجبها نهائيًا، وهو ما تسعى الشركة للقيام به، منعًا لانتشار بعض المخالفات التي يأتي على رأسها إلقاء القمامة في المحطات والقطارات ولصق الملصقات الإعلانية.



وأشارت الشركة إلى أن من بعض المخلفات أيضًا القيام بالإمساك بالأبواب، مما ينتج عن الأمر التسبب في هلاك المرفق بصورة كبيرة.