القاهرة تواصل تطوير المناطق الأثرية والتراثية

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المنطقة تواصل تطويرها لمحيط المناطق الأثرية والتراثية بشرق القاهرة في الميادين العامة والأحياء الراقية والشعبية.



وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن أجهزة المنطقة، واصلت اجتماعها لتطوير محيط شجرة مريم، بالمطرية، حسب خطة المحافظة التطويرية لمحيط أثر العائلة المقدسة بالقاهرة.



وأوضح صابر أن الأعمال التطويرية اتخذت شكلًا أكثر احترافية في المنطقة بتواصل أجهزة المنطقة مع شركة الصرف لتطوير شبكة الصرف بالمنطقة ومن ثم تبدأ عمليات التطوير.



وأشار صابر إلى أن أجهزة المنطقة تعمل وفقًا لتكليفات محافظ القاهرة الخاصة بتطوير وإحياء الأماكن الأكثر التراثية والأثرية، في أجندة تنفذها محافظة القاهرة، هدفها إرجاع القاهرة إلى سيرتها الأولى، والحفاظ على أثرها وتراثها.