شاهد.. ريهام حجاج بـ"لوك جديد"

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".



وظهرت "ريهام" بلوك جديد بقص شعرها، فمنحتها التسريحة إطلالة جذابة، نالت إعجاب الجمهور وحصدت الكثير من التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن" الذي عرض في رمضان الماضي، بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

