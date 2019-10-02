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محافظات

ربيع: ما تحقق من إنجازات عملاقة يؤكد قدرة المصريين على مواجهة التحدي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
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أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية إعلاء القيم العليا في التفاني في العمل، والحفاظ على مقدرات الوطن وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من الإنجازات، مشددًا على أن الحفاظ على مقدرات الوطن وإنجازاته هي الهدف الذي يعمل الجميع لتحقيقه.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، حيث شملت الجولة: ترسانة بورسعيد البحرية، ومركز التدريب المهني، والشركة الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية.

وأضاف أن ما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والمخلصين من أبناء هذا الوطن، لتصبح تلك الإنجازات العملاقة حقيقة ملموسة تؤكد قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحدي.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد الحوض العائم حمولة "خمسة آلاف طن" بعد تجديده ورفع كفاءته برفعه على الحوض "25000 طن "، وتجديد شهادة هيئة الإشراف الدولية الإنجليزية الخاصة به، حيث يقوم الحوض بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحدات البحرية المختلفة للهيئة.

وقال رئيس الهيئة للعاملين- خلال الجولة- إن اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطن المصري هي إحدى النقاط المضيئة؛ حيث استطاعت مبادرة "100 مليون صحة" الكشف على ما يزيد على 60 مليون مصري، وتقديم العلاج الفعال ضد فيروس "سي" وغيرها، من الأعمال "العظيمة "التي تعلي راية الوطن.

ثم توجه رئيس هيئة القناة إلى مركز التدريب المهني" الأبرانتيه"، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية، كما تفقد الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي، ومجمع الورش للتدريب، ووجه الطلاب إلى بذل الجهد للارتقاء بمستواهم العلمي والفني بما يؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية بالتوجه إلى شركة القناة للإنشاءات البحرية، حيث التقى قيادات الشركة والعاملين فيها، واستمع إلى مطالبهم والتعرف على أنشطة الشركة المختلفة.

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