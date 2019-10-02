وظائف حكومية شاغرة في هذه التخصصات

أعلنت جامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، مدير عام الموازنة والحسابات، أمين عام الجامعة، مدير عام رعاية الطلاب، بشرط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، و​قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل بالدرجة الأولى أو شاغلا لوظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام.



ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 30-10-2019، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة، مرفقًا بها بيان حالة وظيفية للمتقدم بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، الحصول على مؤهل أعلى- إجادة لغات أجنبية- المعرفة الجيدة للحاسب الألى ـ الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.



تقديم تقرير عن التاريخ الوظيفي يشمل آخر تقريرين لتقويم أداء المتقدم ـ الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية ـ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية، المقترح التطويري طبقًا للنموذج الوارد من الوزارة الموجود بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتضمن الإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها السمات الشخصية وتشمل مهارات القيادة، واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات، مهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم، البرامج التدريبية، وتشمل البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة العلاوات التشجيعية الجزاءات إن وجدت أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها كأنشطة عامة خارج العمل عدد 7 صور شخصية

الملفات المطلوبة "ملف أصلى + 7 نسخ من الملف الأصلي".