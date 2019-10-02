كشفت وزارة المالية، عن تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم الأربعاء، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا 15.49%، وأقل عائد 15.59%، ومتوسط العائد 15.84%.



فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يومًا 15.60%، وأقل عائد 15%، ومتوسط العائد 15.51%.



وقد طرح اليوم البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوم.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.