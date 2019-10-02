بارتي وكفيتوفا تتأهلان لدور الثمانية ببطولة الصين المفتوحة للتنس

صعدت النجمة الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم إلى دور الثمانية ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الصينية سيساي تشينج 6 3 و6 7 و6 2 اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثالث (دور الستة عشر).



واحتاجت بارتي إلى ساعتين و32 دقيقة للإطاحة بمنافستها، وتحقيق الانتصار رقم 50 لها هذا الموسم.



وباتت بارتي ثاني لاعبة تصل للانتصار رقم 50 هذا الموسم بعد كارولينا بليسكوفا، وقد نجحت في التأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية بالبطولة الصينية التي شهدت خروجها من الدور الثاني في مشاركتها الوحيدة السابقة في موسم 2017.



وحققت بارتي بذلك الفوز في جميع المباريات الخمس التي جمعتها بالصينية تشينج المصنفة 39 على العالم، وكانت قد أطاحت بها من بطولة ويمبلدون هذا الموسم.



وصعدت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا إلى دور الثمانية أيضًا بالفوز على السويسرية بليندا بينسيتش 6 3 و6 3.



وفي وقت سابق اليوم، صعدت الأمريكية جينيفر برادي إلى الدور الثالث بعدما حققت انتصارًا مثيرًا أمام مواطنتها ماديسون كيز وتغلبت عليها 2 6 و6 4 و6 4 في الدور الثاني للبطولة.



وحولت برادي، المصنفة 66 على العالم والتي شاركت في البطولة عبر التصفيات، تأخرها بمجموعة أمام كيز المصنفة 11 للبطولة والتي وصلت إلى الدور قبل النهائي بها عام 2016، إلى الفوز في مباراة استغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.



وتلتقي برادي في دور الستة عشر، الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة الخامسة للبطولة والمتوجة بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، والتي تأهلت بالفوز على البلجيكية إليسي ميرتنز 6 3 و7 6 في المباراة الأخيرة بالدور الثاني.