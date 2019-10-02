ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان اليوم الأربعاء- أن قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1311 طن قمح، فضلًا عن مغادرة 586 شاحنة بحمولة إجمالية 32 ألفًا و700 طن بضائع عامة منها 142 سيارة نقل محملة بـ6 آلاف و822 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122 ألفًا و499 طنًا وفي مخازن القطاع الخاص 53 ألفًا و883 طنًا.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10 آلاف و320 طن يوريا، و4 آلاف و222 طن رمل، و1600 طن داي أمونيوم، و8 آلاف و850 طن فوسفات و8 آلاف طن ملح، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4 آلاف و704 أطنان حديد، و6025 طن خردة و5 آلاف و820 طن خشب.



وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 221 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة بلغت 118 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 1745 حاوية مكافئة.