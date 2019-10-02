وحدة الشفافية بالمالية: 40% زيادة بالاستثمارات الحكومية «فيديو»

قالت الدكتورة، سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة المجتمعية، حيث قامت من خلال مبادرة "الموازنة التشاركية" إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.



وأشارت "عيد"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن المشاركة المجتمعية للمواطنين تساهم في التمكين الفعال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكدت "عيد" أن أولويات الموازنة العامة لعام 2019-2020 هي برامج التأمين الصحي الشامل، والصحة، والتعليم، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، والأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، مشيرة إلى أن هناك 40% زيادة بالاستثمارات الحكومية.

