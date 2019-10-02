منح الأميرة ماري حق الوصاية على العرش في الدنمارك

أعلن القصر الدنماركي اليوم الأربعاء أنه تم منح الأميرة ماري، زوجة ولي العهد الأمير فريدريك، الحق في القيام بمهام الوصية على العرش، على سبيل المثال، في حال كانت الملكة مارجريت الثانية خارج البلاد.



وتم الإعلان عن هذا القرار عقب أن تعهدت الأميرة، استرالية المولد، باحترام الدستور الدنماركي في اجتماع لمجلس الدولة.



وحضر اجتماع المجلس الملكة، وولي العهد ورئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون وأعضاء مجلس الوزراء.



وقال القصر إنه يمكن لماري 47 عاما بصفتها وصية على العرش أن تقوم بواجبات الملكة عندما لا تتمكن من القيام بها.



ويشار إلى أن حق الوصاية تم منحه في السابق لولي العهد، وشقيقه الأصغر الأمير يواكيم وشقيقة الملكة الأميرة بينديكت.