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إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية 13 أكتوبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة- في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15% من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدًا الخميس ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.

وأضاف بفون أن هيئة الانتخابات ملزمة بالجدول الانتخابي، ولذا فإنها لا يمكنها تأجيل الانتخابات على ضوء استمرار حبس المرشح نبيل القروي، مشيرًا إلى أن الهيئة بذلت كل جهد ممكن من أجل توفير تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.

ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

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