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عالم

بوتين: لا توجد أى عوامل جذرية تبرر اضطراب أسعار النفط

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن أسعار النفط عادت إلى مستواها السابق بعد القفزة التي سجلتها جراء هجوم "أرامكو"، وذلك لعدم وجود أي عوامل جذرية تسوغ زيادتها خلال الفترة الراهنة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم "، عن الرئيس الروسي قوله- خلال لقائه الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذى يعقد حاليًا في موسكو- إنه لا توجد أسس أيضًا لزيادة أسعار النفط الخام، بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها روسيا ودول "أوبك"، بهدف بث الاستقرار فى السوق العالمية.

ولفت إلى تطلع موسكو لموقف حازم من المشاركين في "أوبك+"، حيث إن المنظمة تبذل جهدًا مستمرًا ومركزًا، في مجال الحفاظ على الانضباط في تنفيذ الاتفاقيات، حيث تلتزم روسيا بكل ما تم الاتفاق عليه، وأن هذا يجلب المنفعة للجميع.

وأشار بوتين إلى أن الحوار بين الدول المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج "أوبك" يعود بالنتائج الإيجابية على روسيا، وسوق الطاقة العالمى بأكمله، وبالتالى الاقتصاد العالمي ككل.

وفيما يتعلق بإنتاج الطاقة في روسيا، قال الرئيس بوتين إن بلاده تعد من الدول "النظيفة " في إنتاج الطاقة، حيث إن أكثر من ثلث الطاقة لديها يأتي من الطاقة "الكهرومائية " و"الكهروذرية"، لافتا إلى أن من مصلحة الجميع التطوير المستدام للطاقة لتحسين الاقتصاد العالمي ومستوى المعيشة.

ووصف بوتين، المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بالحدث المهم في سوق النفط، حيث يفسح المجال للخبراء لتبادل الآراء والخبرات، وبحث سبل التصدي للتحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمي.

ويمثل منتدى "أسبوع الطاقة الروسي " منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط، والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات، باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.

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