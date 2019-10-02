تراجع بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.72% خاسرة 74.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 10359.84 نقطة.



وجرت التداولات بختام التعاملات ببورصة قطر على 125.8 مليون سهم بقيمة 206.1 مليون ريال قطرى عبر 7527 صفقة، وارتفعت 14 سهما، وانخفض 25 سهما، واستقرت 6 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%.