العبد رئيسًا للجنة الدينية بالانعقاد الخامس لمجلس النواب

فاز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالتزكية في انتخابات هيئة مكتب اللجنة التي أجريت اليوم.



كما فاز النائب الدكتور أسامة الأزهرى، واللواء شكرى الجندي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز الدكتور عمر حمروش بأمانة سر اللجنة وذلك بالتزكية.