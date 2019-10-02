تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعي للقطاعات.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسرا 34.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5635.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% خاسرًا 41.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6119.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% خاسرًا 21.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4696.57 نقطة.



وجرت التداولات بختام التعاملات على 68.8 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار كويتى عبر 4289 صفقة.



وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاعى الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%.



وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، تليه شركة منشآت للاستثمار العقارى بنسبة 9.96%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 9.37%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 7.50%.