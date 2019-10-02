بدوى رئيسًا للجنة الاتصالات والبعلى والشاذلى وكلاء

أسفرت نتيجة انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، عن فوزر النائب أحمد بدوي، بمنصب رئيس اللجنة.



كما حسم كل من النائبين أحمد البعلي ويوسف الشاذلى، بمنصب الوكيلين، كما حسم النائب أحمد زيدان، منصب أمين سر اللجنة.