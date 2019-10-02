"العماري" يفوز برئاسة لجنة الصحة بواقع 29 صوت

انتهت منذ قليل، انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.



وفاز الدكتور محمد العماري، برئاسة لجنة الصحة ٢٩ صوت في حين حصل النائب سعيد حساسين، على صوت واحد فقط وهو صوته.



وبعد إعلان نتيجة الانتخابات قام الاثنين بالتقاط الصور.



وفاز النائبين عصام القاضي، وعبد المنعم شهاب بالوكالة، كما فاز النائب سامي المشد بامانة السر.