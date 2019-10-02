حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي وضعف في الإنترنت بالعراق

ذكرت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني، لمناقشة الإحتجاجات والمظاهرات في العاصمة العراقية بغداد.



ووفقًا لقناة العربية نيوز الاخبارية، فقد تم سماع إطلاق نار في ساحة الطيران وسط بغداد، منذ قليل، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي للحد من التظاهرات.

