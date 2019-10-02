المفتش العام بالخارجية الأمريكية يطلب اجتماعًا عاجلاً بأعضاء الكونجرس

طالب ستيف لينيك، المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، بعقد اجتماع عاجل مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي «النواب والشيوخ»، حيث توقعت مصادر أن يركز الاجتماع على قضية أوكرانيا ودور الوزارة فيها.



ويأتي هذا الطلب العاجل بعد أن رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مثول مسئولين من الوزارة للشهادة أمام 3 من لجان الكونجرس بشأن القضية.



وكان نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي قد سعوا إلى المراجعة الدقيقة للاتصالات والمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا بعد نشر شكوى من مصدر غير معلن بشأن مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي وطلب ترامب فيها من زيلينسكي إجراء تحقيق حول جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الأوفر حظًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والخصم السياسي الرئيسي لترامب بما قد يمهد السبيل للأخير لإعادة انتخابه لولاية ثانية.