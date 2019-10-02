تطوير منشآت ومبان كلية الطب البيطري بالإسكندرية بتكلفة 450 مليون جنيه

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى إن الجامعة تشهد حاليًا ثورة في الإنشاءات من خلال بناء مبان لكليات جديدة (تربية نوعية ـ طفولة مبكرة ـ حاسبات وعلوم البيانات) ومبان أخرى بكليات (الهندسة ـ العلوم) وأن تكلفة تطوير كلية الطب البيطري لاستكمال المنشآت والمباني والتجهيزات وصلت إلى 450 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف ناظم عميد الكلية، والدكتور سامى عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ووكلاء وأعضاء التدريس والعاملين والطلاب.



وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية ستتحول إلـى نظام الساعات المعتمدة اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠، فضلًا عن استحداث تخصصات جديدة باستخدام التكنولوجيا، وبرامج جديدة لتأهيل الخريجين إلى سوق العمل، ووعد الطلاب بقيام الكلية بتسهيل المحاضرات وبثها عبر قنوات الجامعة على شبكة الإنترنت للاطلاع عليها في أي وقت وكذلك الانتهاء من رصف الطريق المؤدى إلى الكلية ومد المرافق المختلفة.



من جانبه، قال الدكتور أشرف ناظم، عميد الكلية، إن الكلية تهتم بطلابها من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية المختلفة والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة والعمل على تسهيل وتنظيم العملية التعليمية لطلابها.