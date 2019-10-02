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اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تراجعت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية والأفراد المصريين والاجانب.

وتراجع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنحو 8.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.5 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 8. 0 %، بما يعادل 115.6 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14381 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 2.56 %، بما يعادل 13.52 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 513.9 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها نحو 816.1 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 269.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 25.5 الف صفقة بيع وشراء.

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