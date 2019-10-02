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هاري وماركل يقاضيان صحيفة لنشرها رسالة خاصة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مكتب دوق ودوقة ساسكس في بيان أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل أقاما دعوى قضائية ضد صحيفة لنشرها رسالة خاصة كتبتها ميجان إلى والدها.

وقال الأمير هاري إن زوجته كانت تتأذى "يوميا تقريبا على مدار الأشهر التسعة الماضية" بسبب مجموعة صحفية معينة اختلقت "كذبا بعد كذب بشأنها (ميجان) لمجرد أنها لم تكن مرئية أثناء إجازة الأمومة".

وأضاف: "لهذا السبب نتخذ إجراءات قانونية وهي عملية استغرقت عدة أشهر".

وأشار الدوق إلى والدته الراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي قتلت في حادث سيارة في باريس في عام 1997 بعد أن لاحقها مصورون.

وقال هاري " لقد رأيت ما يحدث عندما يتم تحويل شخص أحبه لسلعة لدرجة أنه لا يتم معاملته أو رؤيته كشخص حقيقي. لقد فقدت أمي والآن أرى زوجتي تصبح ضحية لنفس القوى القوية".

ولم يشر البيان إلى الصحيفة المقصودة، ولكن وكالة برس اسوسييشن، نقلت عن شركة شيلينجز القانونية التي تمثل الدوقة، القول إنه تم اتخاذ الإجراء القانوني ضد صحيفة ميل او صنداي وشركة اسوسيشتد نيوزبيبر المالكة لها.

وقالت الوكالة إن الإجراء القانوني متعلق بإساءة استخدام معلومات خاصة وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية وانتهاك لمعاهدة حماية البيانات التي صدرت عام 2018.

وقد صدر البيان أثناء تواجد هاري وميجان في جنوب أفريقيا، حيث سوف يختتمان جولتهما التي استمرت عشرة أيام في جنوب القارة الأفريقية، فيما تعد أول جولة لهما كأسرة مع ابنهما آرتشي.

والتقى هاري وميجان اليوم بصغار رواد الأعمال في بلدة تيمبيسا في جوهانسبرج، وتضمنت جولتهما زيارة هاري لبتسوانا وأنجولا ومالاي، التي ركزت على قضايا اجتماعية وبيئة.

وقال هاري في منشور على الموقع الرسمي للزوجين الملكين على موقع انستجرام لمشاركة الصور" هذه التجارب تؤكد حبنا لأفريقيا والقضايا التي تمثل أهمية لنا"، وأضاف" نريد أن نقوم بكل ما في وسعنا للقيام بدورنا في بناء عالم أفضل".
ومن المقرر أن يلتقى هاري وميجان في وقت لاحق من اليوم بجراسيا مارشيل، أرملة رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا والرئيس الحالي للبلاد سيريل رامافوسا.

وسوف يعود الزوجان الملكيان إلى لندن مساء اليوم.

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