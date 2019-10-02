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حوادث

مرتكب "مذبحة أبو النمرس" يروي تفاصيل تنفيذ جريمته

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أدلى المتهم بتنفيذ مذبحة أبو النمرس الأسرية في الجيزة، باعترفات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي راحت ضحيتها زوجة عمه وطفلتها وإصابة طفلها بعد إلقاء من أعلى المنزل، أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار يحيى زارع، المحامي العام الأول للنيابات.

قال المتهم "صابر. م" 17 عامًا، إنه قرر الانتقام من زوجة عمه "شيماء علي" لسابقة اتهامها له بسرقة 20 ألف جنيه من منزلها، وإنها اعتادت تلقيبه بـ"الحرامي" مما أساء لسمعته بين أبناء بلدته وأثار غضبه فقرر الانتقام منها وتربص بها أمام المنزل منتظرًا خروج عمه للعمل واستغل انشغالها في الحديث مع إحدى الجارات بالخارج وتسلل إلى المنزل في الثامنة والنصف ليلًا واختبأ أعلى سطح المنزل منتظرًا خلودها وأطفالها للنوم لقتلها.

أضاف المتهم، أنه بعد قرابة 6 ساعات من الاختباء أعلى سطح المنزل نزل للطابق الأول وتسلل إلى مطبخ الشقة فأحضر "سكينتين" وعاد بهما إلى غرفة نوم زوجة عمه وكان برفقتها أطفالها فشعرت به وما أن بدأت الصراخ انهال عليها طعنًا بالسكين في أنحاء متفرقة من جسدها فاستيقظ أبنائها فذبح الابنة الكبرى "دينا" 9 أعوام، خشية التعرف عليه.

وأضاف أنه لاحق الابن الأوسط "عامر" 7 أعوام، الذي فر هاربًا إلى سطح المنزل يستغيث فلحق به وطعنه طعنات سطحية ثم رطم رأسه بالحائط وعندما لم يمت ألقاه من أعلى السطح.

وتابع المتهم، أن في تلك اللحظة بدأ الجيران في التجمع أمام المنزل بعد سماع صوت سقوط الطفل وصرخات الأم فعبر من الجهة الأخرى وهرب حتى تمكن ضباط المباحث من القبض عليه.

كان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثتي سيدة وابنتها، ونجلها الآخر مصابًا، بقرية زاوية أبومسلم بمنطقة أبوالنمرس، فانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل بإصابات خطيرة.

وأفادت التحريات الأولية، بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ساقطًا من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته، إلا أنها لم تجب، فدخلوا المنزل ليعثروا على جثتى الأم وابنتها غارقتين في دمائهما، وقد تم ذبحهما.

تم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، بينما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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