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عالم

مساعدة بـ9 ملايين يورو لتمويل تدريب الشباب في جنوب أفريقيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
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أعلن الأمير هاري دوق "ساسكس" مساعدة تقدر ب 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9 ملايين يورو) من التعاون البريطاني لتمويل تدريب الشباب في جنوب أفريقيا، حيث بلغ معدل البطالة لدى الشباب أقل من 25 عاما أعلى مستوياته.

وقال الأمير هاري في اليوم الأخير لجولته في منطقة أفريقيا الجنوبية برفقة زوجته "ميجان ماركل" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - أنه سيتعين على أفريقيا توفير 20 مليون وظيفة بحلول عام 2035، وأن تشغيل الشباب يمثل مشكلة عالمية وهو أمر متواجد في جنوب أفريقيا حيث يوجد نحو 57٪ من الشباب عاطلين عن العمل.

وأكد دوق ساكس - في ختام زيارة برفقة زوجته لمركز تدريب في بلدة "تيمبيزا" إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج - أنه شاهد في هذه البلدة القوة والمرونة والأمل والتعاطف.. موضحا أنه بدأ الحياة بهذه الطريقة (بدون وظيفة) سيأخذ الشباب إلى حلقة من الفقر يصعب الخروج منها ولكنهم تمكنوا من إيجاد حلول لهذه المشكلة وقام بتهنئتكم على ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي الزوجان فبل ختام جولتهما والعودة إلى المملكة المتحدة برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، كما سيجتمعان بـ"جراسا ماشيل" أرملة "نيلسون مانديلا".

وكان الأمير هاري قد بدأ جولة شملت بوتسوانا وأنجولا ومالاوي وجنوب أفريقيا، كما صاحبته زوجته ميجان برفقة ابنهما "آرتشي" البالغ من العمر 4 أشهر في زيارته لجنوب أفريقيا.

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