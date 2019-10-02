فى ذكري ميلاده.. كيف أصبح "غاندى" الاب الروحى للهند؟

تحل اليوم الموافق 2 أكتوبر، ذكرى ميلاد "غاندى" المولود عام 1896، وكان زعيما للهند خلال حركة استقلالها، وأصبح الأب الروحى لها، وترصد "الدستور" كيف تحول غاندى للاب الروحى لبلاده.



-غاندى كان رائدًا للساتياغراها وهي مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني، والتي أدت إلى استقلال الهند وألهمت كثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم.



- اشتهر غاندي في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما أي 'الروح العظيمة".



- تم تشريفه رسميًا في الهند باعتباره أبو الأمة؛ وعيد ميلاده، الموافق 2 أكتوبر، يتم الاحتفال به هناك كـغاندي جايانتي، وهو عطلة وطنية، وعالميًا هو اليوم الدولي للاعنف.



-عاد غاندي من جنوب إفريقيا إلى الهند عام 1915، وفي غضون سنوات قليلة من العمل الوطني أصبح الزعيم الأكثر شعبية، وركز عمله العام على النضال ضد الظلم الاجتماعي من جهة وضد الاستعمار من جهة أخرى، واهتم بشكل خاص بمشاكل العمال والفلاحين والمنبوذين.



