للمرة الثانية.. درويش رئيسًا لـ"الخارجية" وشوقي والعمدة وكيلان

انتهت منذ قليل، انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.



وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة، وكل من صلاح شوقي وحسام العمدة وكيلين، وطارق الخولي أمنيا للسر.