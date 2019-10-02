للمرة الثانية.. درويش رئيسًا لـ"الخارجية" وشوقي والعمدة وكيلان
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
انتهت منذ قليل، انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.
وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة، وكل من صلاح شوقي وحسام العمدة وكيلين، وطارق الخولي أمنيا للسر.
وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة، وكل من صلاح شوقي وحسام العمدة وكيلين، وطارق الخولي أمنيا للسر.