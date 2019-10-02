مي كساب تروج لفيلمها "الطيب والشرس واللعوب" بفيديو كوميدي

روجت الفنانة مي كساب، عبر حسابها علي موقع "إنستجرام"،بمقطع فيديو كوميدي وذكرت فيه الفنانة نيللي كريم من فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، المقرر طرحه بالسينمات اليوم الأربعاء.



وعلقت مي: "الفيلم من النهارده في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي بكره إن شاء الله هأحضر معاكم حفله ٩ في سينما سيتي ستارز ومعايا مفاجأت كتير مستنياكم #الطيب_والشرس_واللعوب".



الفيلم بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طارق الإبياري، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

