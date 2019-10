مي كساب تروج لفيلمها "الطيب والشرس واللعوب" بفيديو كوميدي

View this post on Instagram

الفيلم من النهارده في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي بكره إن شاء الله هأحضر معاكم حفله ٩ في سينما سيتي ستارز ومعايا مفاجأت كتير مستنياكم #الطيب_والشرس_واللعوب @nellykarim_official @ghadaadel1