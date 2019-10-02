السويدي رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بالانعقاد الخامس

أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، عن فوز طلعت السويدي برئاسة لجنة الطاقة والبيئة.



كما فاز النائب عصام بركات بمقعد الوكيل الأول، وعبدالسلام الخضراوي بالوكالة الثانية بدلا من النائب حمادة غلاب، بينما احتفظ النائب علاء سلام بمنصب أمين السر.





