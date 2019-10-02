المفوضية الأوروبية: ندرس بجدية أي مقترح بريطاني بشأن "بريكست"

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء أنها ستفند قانونا وبجدية، أي مقترح لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل اتخاذ قرار بشأن استحقاق المقترح، أن يكون قاعدة لمحادثات مستقبلية بين الجانبين.



وأوضحت المفوضية -في بيان بثته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - أنه بمجرد استقبال مقترحات من الجانب البريطاني، فسيتم النظر فيها بموضوعية، وفي ضوء المعايير المعروفة، والتي من بينها ما إذا كانت تمنع وجود حاجز مادي بجزيرة أيرلندا، وتحافظ على التعاون بين جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، وتحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة عبر الحدود.



يذكر أنه من المقرر أن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق اليوم، لعقد محادثات متعلقة ب"بريكست".



يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وققت سابق اليوم - خلال اجتماع حزبي - بأنه سيرسل مقترحات وصفها ب"البناءة " و"المعقولة" إلى (بروكسل ) لكسر الجمود الذي يخيم على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤك