"اتجار قطر بالبشر".. قصة بطل رياضي يكشف وجه الدوحة الحقيقي

في نموذج صاخر بالإتجار بالشر في قطر، تم سحب الجنسية لبطل ألعاب القوى سليمان حامد، سوداني الأصل الذى لعب باسم قطر في الكثير من البطولات بعد تلقيه عرضًا للتجنيس، ولكن فور تقاعده عن اللعب سحبت منه الجنسية، ليدخل هو وأولاده في معاناة إنسانية كبيرة، كشفت وجه قطر الحقيقي.



حيث فوجئ بسحب الجنسية القطرية منه بعد أن تعدى عمره 32 عاما، وذلك في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، وبعد أن رفضت السلطات في قطر احتفاظ حامد بالجنسية، اضطر الأخير لمغاردة قطر وعائلته من أجل بدء مسار آخر للاحتجاج.



ووفق اتفاق، حصل اللاعب الذي كان يلعب لنادي الريان القطري على الجنسية القطرية عام 1999، لينافس تحت العلم القطري في المسابقات الدولية في منافسات 100 و200 متر.





