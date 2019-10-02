بلومبرج: مفاجآت "ألعاب القوى" تلقي بظلالها على مونديال قطر

قالت "بلومبرج"، إن بطولة ألعاب القوى الأخيرة التي تهدف لإظهار مدى استعداد قطر لكأس العالم 2022، أثارت العديد من التساؤلات حول قدرتها على استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.



وذكر التقرير، أن صفوف المقاعد الفارغة في استاد خليفة، أثار انتقادات من قِبَل الزوار الأجانب الذين حضروا الفعاليات الأولى من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة.



ونوه التقرير إلى البداية السيئة لماراثون النساء، الذي أعقب حفل افتتاح يوم الجمعة، فعلى الرغم من أنها بدأت قبل منتصف الليل بقليل، إلا أن درجات الحرارة التي بلغت 32 درجة مئوية، فيما تجاوزت الرطوبة 70٪، ما أدى إلى انسحاب أكثر من ثلث المنافسين.



وقالت إحدى المشجعات من فنلندا، إنها حضرت فعاليات ألعاب القوى في بكين وموسكو، بينما لم تكن قطر جاهزة حقًا، مضيفة: "لقد كنا نتساءل كيف سيتعاملون مع كرة القدم؟".



وذكر تقرير الوكالة، أن بطولة كرة القدم ستختبر صلابة المبادئ الأساسية لدولة قطر، حيث تتميز مراكز التسوق بعلامات تحذر النساء من ارتداء ملابس قصيرة، في حين لا يتم السماح بتناول الخمور بين العامة.



ونوهت الوكالة، إلى تصريحات ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس العالم القطري للصحفيين الأسبوع الماضي، التي أوضح خلالها أن المنظمين يبحثون عن طرق لخفض سعر الكحول.



كما تواجه قطر تساؤلات حول كيفية السماح للإسرائيليين بدخول البلاد لحضور هذا الحدث، وهو أمر طارئ من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومع ذلك، هناك القليل من القلق من أن بناء الملاعب والبنية التحتية سيحدث في الوقت المحدد.